09 Aralık 2021, Perşembe
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Titanic hayranlarına kötü haber! Batmaz denilen Titanic gemisi bakterilere yem olacak
Son dakika dünya haberi... Batması imkansız denen Titanic'i görmeden ölmek istemeyenler acele etmek zorunda... Çünkü efsane gemi yakında bakterilere yem olacak.