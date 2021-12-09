09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Titanic hayranlarına kötü haber! Batmaz denilen Titanic gemisi bakterilere yem olacak

Titanic hayranlarına kötü haber! Batmaz denilen Titanic gemisi bakterilere yem olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 16:18
Son dakika dünya haberi... Batması imkansız denen Titanic'i görmeden ölmek istemeyenler acele etmek zorunda... Çünkü efsane gemi yakında bakterilere yem olacak.
Hayranlarına kötü haber! HAYRANLARINA KÖTÜ HABER!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hayranlarına kötü haber!
Hayranlarına kötü haber!
Cami otoparkındaki araç kundaklandı
Cami otoparkındaki araç kundaklandı
Karadeniz’de Rusya-Fransa gerilimi!
Karadeniz'de Rusya-Fransa gerilimi!
Göz gözü görmedi!
Göz gözü görmedi!
Düşen F-35’te son perde! İtalya-ABD’nin yer aldığı...
Düşen F-35’te son perde! İtalya-ABD'nin yer aldığı...
Sınır ısınıyor! Asker gönderiyorlar
Sınır ısınıyor! Asker gönderiyorlar
Putin’den NATO’ya! Silah sevkiyatları başlatırız...
Putin'den NATO’ya! "Silah sevkiyatları başlatırız..."
İngiliz F-35 jetinin enkazı çıkarıldı
İngiliz F-35 jetinin enkazı çıkarıldı
Yanardağ patlamasından korkutan görüntüler!
Yanardağ patlamasından korkutan görüntüler!
Toplantı talep etti! Hepsini kovdu
Toplantı talep etti! Hepsini kovdu
Enflasyon krizi! İflasın eşiğinde
Enflasyon krizi! İflasın eşiğinde
Hindistan’da askeri helikopter düştü
Hindistan'da askeri helikopter düştü
Daha Fazla Video Göster