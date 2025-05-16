Tiran’daki Avrupa Zirvesinde liderlerin çocukluk halleri izleyenleri gülümsetti!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 6'ncı zirvesi, kıtanın güvenliği ve değişen dünyada ortak geleceğinin gözden geçirilmesi konularını ele almak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başladı. Açılış oturumunda liderlerin yapay zekayla canlandırılmış çocukluk hallerinin ekrana yansıtılması, tebessümle karşılandı.

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