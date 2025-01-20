Time’dan saatler kala dikkat çeken kapak!

ABD'de yönetimin değişmesine saatler kala Amerika merkezli Time dergisi dikkat çeken bir kapak yayınladı. ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'ın masayı süpürdüğünü 'O döndü' diyerek duyuran dergi, daha önce de Trump'ın rakibi Demokratçı Kamala Harris'i desteklemiş ve Joe Biden'ı yılın kişisi seçmişti.