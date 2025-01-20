20 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Time'dan saatler kala dikkat çeken kapak!
Time’dan saatler kala dikkat çeken kapak!

Time'dan saatler kala dikkat çeken kapak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2025 14:24
Güncelleme:20.01.2025 14:24
ABD'de yönetimin değişmesine saatler kala Amerika merkezli Time dergisi dikkat çeken bir kapak yayınladı. ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump'ın masayı süpürdüğünü 'O döndü' diyerek duyuran dergi, daha önce de Trump'ın rakibi Demokratçı Kamala Harris'i desteklemiş ve Joe Biden'ı yılın kişisi seçmişti.
Time’dan saatler kala dikkat çeken kapak!
Time’dan saatler kala dikkat çeken kapak!
Time'dan saatler kala dikkat çeken kapak!
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
47 bin cinayetin ardından ateşkes!
Lahey savcısı Şam’da Şara ile görüştü
Lahey savcısı Şam'da Şara ile görüştü
Filistin’de aylar sonra anneye ilk sarılma!
Filistin'de aylar sonra anneye ilk sarılma!
ABD’de 2. Trump dönemi başlıyor
ABD'de 2. Trump dönemi başlıyor
Hamas’tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
Hamas'tan 3 İsrailli esire çanta hediyesi
İsrailli rehineler böyle teslim alındı
İsrailli rehineler böyle teslim alındı
İsrailli 3 rehine İsrail’e ulaştı!
İsrailli 3 rehine İsrail'e ulaştı!
Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması!
Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması!
İsrailli 3 esir böyle teslim edildi!
İsrailli 3 esir böyle teslim edildi!
Netanyahu: Gazze’deki varlığımız sürecek
Netanyahu: Gazze'deki varlığımız sürecek
Daha Fazla Video Göster