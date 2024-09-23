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Terör devleti İsrail'den Beyrut'a saldırı! İsrail Lübnan'a karadan mı saldıracak?

Terör devleti İsrail'den Beyrut'a saldırı! İsrail Lübnan'a karadan mı saldıracak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 18:55
Orta doğu coğrafyasında saldırılar durmuyor. İsrail ve Lübnan Hizbullah’ı arasında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı. A Haber muhabiri Ata gündün Kurşun ve kamerana Niyazi Kurt Lübnan’ın başkeneti Beyrut’tan detayları aktardı. İşte detaylar…
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