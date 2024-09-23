23 Eylül 2024, Pazartesi
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Terör devleti İsrail'den Beyrut'a saldırı! İsrail Lübnan'a karadan mı saldıracak?
Orta doğu coğrafyasında saldırılar durmuyor. İsrail ve Lübnan Hizbullah’ı arasında tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi ülkenin güneyindeki bölgelerden başkent Beyrut ve Sidon şehrine göç etmeye başladı. A Haber muhabiri Ata gündün Kurşun ve kamerana Niyazi Kurt Lübnan’ın başkeneti Beyrut’tan detayları aktardı. İşte detaylar…