Tayland'da 64 milyon dolar değerindeki saray küle döndü |Video

64 milyon dolar değerindeki bir sarayda önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler tüm binayı sardı. Alevlerin binanın yapısını bozması sonucu çökme tehlikesi yaşanan sarayda alevler kontrol altına alınamadı.

Görüntüler Tayland'ın Çonburi kentinde kaydedildi.

64 milyon dolar değerindeki bir sarayda önce patlama sesi duyuldu, ardından alevler tüm binayı sardı.

Sarayın ülkenin en büyük dondurulmuş tavuk ihracatçılarından birine ait olduğu açıklandı.

Sarayda çalışan bir personel, ilk olarak bir patlama sesi duyulduğunu ardından alevlerin her yeri sardığını söyledi.

İtfaiye yetkilileri ise alevlerin sarayın yapısını bozduğunu bu nedenle binada çökme tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Risk nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, alevlerin bir türlü kontrol altına alınamadığını duyurdu.

Polis sarayın çevresine güvenlik şeridi çekerken, yangının sebebini araştırmak için alevlerin söndürülmesi bekleniyor.