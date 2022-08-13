Talibanlı 1 yıl... Afganistan'ın son 1 yılı

Son ABD askerinin Kabil'den ayrılmasıyla, Afganistan'ın yönetimi tamamen Taliban'a geçti. Peki Taliban 1 yıllık yönetimi boyunca Afganistan'da hangi kararlara imza attı? Afganlar hayatlarına nasıl devam ediyor? A Haber Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek, Afganistan'ın son 1 yılını anlattı.

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