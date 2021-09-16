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Taliban içinde iktidar savaşları mı? İç çekişme mi başladı?

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Giriş: 16.09.2021 11:31
Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban içinde iç çekişme ve iktidar savaşları yaşandığına dair haberlere bir yenisi daha eklendi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Taliban'ın kurucularından Başbakan Yardımcısı Abdul Gani Birader ile bir kabine üyesi arasında kavga çıktığını bildirdi. Ayrıca Taliban'ın Katar'daki siyasi bürosunu yöneten Birader'in sağlık durumu ve nerede bulunduğu konusunda da belirsizlik sürüyor.
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