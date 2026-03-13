Tahran sokakları ayakta! Savaşın gölgesinde liderlerden meydanlarda gövde gösterisi

İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran bugün hem büyük çaplı protestolara hem de İsrail bombardımanına sahne oldu. "Kudüs Günü" dolayısıyla sokağa inen İran halkına, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Ali Laricani gibi kritik isimler de eşlik etti. Savaşın ikinci haftasında direnç mesajı veren İran yönetimi, ABD’nin tehditlerine rağmen meydanlardaki yerini alırken; bir yandan da Türkiye'ye yönelik füze saldırısı iddialarını kesin bir dille yalanladı.