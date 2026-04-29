Başkan Erdoğan: Adaletten dem vuranların gerçek yüzlerini hep birlikte görüyoruz

Başkan Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Gazze'den Lübnan'a dünyanın dört bir yanında gözyaşlarının hakim olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Medeni dünya üç maymunu oynuyor. Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten, eşitlikten, insan hak ve hürriyetlerinden dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.