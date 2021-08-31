Tahliyelerin ardından Kabil! Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda sessizlik hakim

Afganistan'ın başkenti Kabil'den, tüm yabancı askerler çekildi. Ülkedeki son Amerikan askerlerinin de çekilmesiyle birlikte 20 yıllık işgal sona erdi. Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak için havalimanına akın etmişti. ABD ve Batılı ülkeler de, askerlerini ve vatandaşlarını tahliye edebilmek için tahliye operasyonlarını başlatmıştı. Bu operasyonlar için verilen son gün 31 Ağustos'tu. Dün gece yarısı ABD, çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Hamid Karzai Uluslararası Kavalimanı'nın görüntülerini A Haber ekranlara taşıdı.

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