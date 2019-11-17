Suudi Arabistan'da çöle kar yağdı. Bölge halkının çektiği görüntülerde karla kaplı çölü görenlerin yaşadığı şaşkınlık gözlerden kaçmadı.

Görüntülerin adresi, Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki El Cevf bölgesi.

İLK KEZ KAR GÖRENLER ÇÖLE AKIN ETTİ

Çöl, yağan karla beyaza büründü. El Cevf bölgesi yetkilileri, hava sıcaklığının sıfırın altına, eksi 3'e kadar düşmesi nedeniyle kar yağdığını açıkladı. Bölge sakinleri ilk kez kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın etti.

Yetkililer, bunun çok nadir görülen bir durum olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'da kasım ayında bazı şehirlerde ise hava sıcaklığı 20 derece olarak kaydedildi.