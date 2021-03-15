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ANA SAYFA
Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi! İşte 10 yıllık iç savaşın bilançosu
Son dakika haberi... Suriye'deki iç savaşın bilançosu ne? 10 yılda neler yaşandı? İşte 11. yılına giren Suriye iç savaşının 10 yıllık acı bilançosu...
15 MART 2011
15 MART 2011
- DERA İLİNDE ÖĞRENCİLERİN BARIŞÇIL GÖSTERİLERİYLE BAŞLADI
İÇ SAVAŞIN BİLANÇOSU
- REJİM EN AZ 217 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI
- 6,6 MİLYON KİŞİ ÜLKESİNİ TERK ETTİ
- 3,6 MİLYONUNA TÜRKİYE TEK BAŞINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
- 13 MİLYONDAN FAZLASI YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ
- 14 BİN 315 KİŞİ ESAD TARAFINDAN İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
- 709 MEDYA ÇALIŞANI KATLEDİLDİ
- 10 YILLIK SÜREDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE 300 BİN SİVİL EVİNE DÖNDÜ