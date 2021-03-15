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Videolar Dünya Videoları Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi! İşte 10 yıllık iç savaşın bilançosu

Suriye'de iç savaşın 11. yılına girildi! İşte 10 yıllık iç savaşın bilançosu

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Giriş: 15.03.2021 10:41
Güncelleme:15.03.2021 11:04
Son dakika haberi... Suriye'deki iç savaşın bilançosu ne? 10 yılda neler yaşandı? İşte 11. yılına giren Suriye iç savaşının 10 yıllık acı bilançosu...

15 MART 2011
- DERA İLİNDE ÖĞRENCİLERİN BARIŞÇIL GÖSTERİLERİYLE BAŞLADI

İÇ SAVAŞIN BİLANÇOSU
- REJİM EN AZ 217 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI
- 6,6 MİLYON KİŞİ ÜLKESİNİ TERK ETTİ
- 3,6 MİLYONUNA TÜRKİYE TEK BAŞINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
- 13 MİLYONDAN FAZLASI YARDIMA MUHTAÇ HALE GELDİ
- 14 BİN 315 KİŞİ ESAD TARAFINDAN İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
- 709 MEDYA ÇALIŞANI KATLEDİLDİ
- 10 YILLIK SÜREDE TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE 300 BİN SİVİL EVİNE DÖNDÜ

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