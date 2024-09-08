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Süper tayfun Yagi Vietnam'ı vurdu! Kıyı kasabalarda evler tahliye edildi

Süper tayfun Yagi Vietnam'ı vurdu! Kıyı kasabalarda evler tahliye edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 01:35
Çin'de 3 kişinin ölümüne yol açan süper tayfun Yagi Vietnam'da karaya çıktı. Tayfunun neden olduğu şiddetli rüzgarların yol açtığı kazalarda Quang Ninh eyaletinde 3, Hai Duong şehrinde ise 1 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi ise yaralandı. Hint-Pasifik Tropikal Kasırga Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, tayfunun bu sabah saatte 203 km'ye varan rüzgarlara neden olduğu bildirildi.
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