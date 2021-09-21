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Sudan'da darbe girişimi

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Giriş: 21.09.2021 09:55
Son dakika haberleri... Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi. Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
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