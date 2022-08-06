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Sucuk fotoğrafı paylaşıp NASA’yı kaynak göstermişti! Fransız bilim insanından açıklama geldi | Bakın nedeni neymiş…

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2022 12:25
Tüm dünyada gündem olan “sucuk” olayında yeni bir gelişme daha yaşandı. Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, sosyal medya platformu olan Twitter hesabında yaptığı paylaşımda NASA teleskobundan geldiğini iddia ettiği bir görüntü paylaşarak, bunun bir yıldız fotoğrafı olduğunu söylemişti. Ardından sucuk olduğu anlaşılan görüntüyle ilgili, Klein’dan yeni bir açıklama daha geldi.
Sosyal medyanın gündemindeki sucuk
Sosyal medyanın gündemindeki "sucuk"
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