04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu! O anlar kamerada: Araçlar son anda...
Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu! O anlar kamerada: Araçlar son anda...

Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu! O anlar kamerada: Araçlar son anda...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 10:08
Görüntüler Endonezya'da kayda geçti. Sel ve heyelanların 770 can aldığı bölgede facianın eşiğinden dönüldü. Üzerinde araçların ve insanların olduğu yolun çöktüğü o anları izleyenlerin kanı dondu. Kaçan insanlar bir yandan da o anları telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.
Korku filmi değil gerçek! İşte dehşet anları KORKU FİLMİ DEĞİL GERÇEK! İŞTE DEHŞET ANLARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu! O anlar kamerada: Araçlar son anda...
ABONE OL
Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu!
Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu!
Kar fırtınası kaosa yol açtı
Kar fırtınası kaosa yol açtı
Metroda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi
Metroda bir kişi seyahat ederken yakılmak istendi
F-16 savaş uçağı böyle düştü
F-16 savaş uçağı böyle düştü
Guinness Dünya Rekorları’ndan katil İsrail’e boykot
Guinness Dünya Rekorları’ndan katil İsrail’e boykot
ABD’de F16C gösteri uçağı eğitim sırasında düştü!
ABD'de F16C gösteri uçağı eğitim sırasında düştü!
Bodrumdan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Bodrumdan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Gazze’ye 103 bin ton yardım gönderdik
"Gazze’ye 103 bin ton yardım gönderdik"
Sel ve toprak kaymalarında can kaybı bin 400’ü geçti
Sel ve toprak kaymalarında can kaybı bin 400'ü geçti
Putin’den Avrupa’ya: Savaş istiyorsanız hazırız
Putin'den Avrupa'ya: Savaş istiyorsanız hazırız
ABD’de ayıların zor anları kayda alındı
ABD’de ayıların zor anları kayda alındı
Ruslar çok seviyor! Türk mutfağı lezzetleri Moskova’da
Ruslar çok seviyor! Türk mutfağı lezzetleri Moskova'da
Daha Fazla Video Göster