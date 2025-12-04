Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu! O anlar kamerada: Araçlar son anda...

Görüntüler Endonezya'da kayda geçti. Sel ve heyelanların 770 can aldığı bölgede facianın eşiğinden dönüldü. Üzerinde araçların ve insanların olduğu yolun çöktüğü o anları izleyenlerin kanı dondu. Kaçan insanlar bir yandan da o anları telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.

