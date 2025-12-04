04 Aralık 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Yer yarıldı saniyeler içinde yuttu! O anlar kamerada: Araçlar son anda...
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 10:08
Görüntüler Endonezya'da kayda geçti. Sel ve heyelanların 770 can aldığı bölgede facianın eşiğinden dönüldü. Üzerinde araçların ve insanların olduğu yolun çöktüğü o anları izleyenlerin kanı dondu. Kaçan insanlar bir yandan da o anları telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.