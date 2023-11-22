22 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Stuart Seldowitz Gazze üzerinden nefret kustu

Stuart Seldowitz Gazze üzerinden nefret kustu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2023 12:27
Güncelleme:22.11.2023 12:28
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik sözlü saldırıda bulundu.
Stuart Seldowitz Gazze üzerinden nefret kustu
Stuart Seldowitz Gazze üzerinden nefret kustu
Türk muhabirinin sorusu ABD sözcüsü Miller’i terletti!
Türk muhabirinin sorusu ABD sözcüsü Miller'i terletti!
Hamas’tan ateşkes açıklaması
Hamas'tan ateşkes açıklaması
Rusya ambargosuna Hindistan formülü
Rusya ambargosuna Hindistan formülü
ABD donanmasına ait uçak denize düştü
ABD donanmasına ait uçak denize düştü
Göreve geldiğimden beri en büyük katliam bu
"Göreve geldiğimden beri en büyük katliam bu"
Katil Bibi Başkan Erdoğan’ı çocuk gibi şikayet etti
Katil Bibi Başkan Erdoğan'ı çocuk gibi şikayet etti
İsrail aşığı Arjantin lideri!
İsrail aşığı Arjantin lideri!
Fransa’dan Rusya’ya füze misillemesi!
Fransa'dan Rusya'ya füze misillemesi!
İsrail desteği ters tepti! Anketler tepetaklak
İsrail desteği ters tepti! Anketler tepetaklak
İspanya’da duygulandıran deney!
İspanya'da duygulandıran deney!
Arjantin’de seçimi Milei kazandı
Arjantin'de seçimi Milei kazandı
Daha Fazla Video Göster