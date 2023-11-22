22 Kasım 2023, Çarşamba
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Stuart Seldowitz Gazze üzerinden nefret kustu
ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik sözlü saldırıda bulundu.