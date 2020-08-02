02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

SpaceX’in uzaya gönderdiği NASA astronotları Dünya’ya geri döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2020 22:52
Güncelleme:02.08.2020 22:57
SpaceX şirketi tarafından geçtiğimiz aylarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderilen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Dünya’ya döndü.

ABD'li SpaceX şirketinin 30 Mayıs tarihinde fırlattığı Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderdiği Dragon uzay aracı ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü.

Astronotlar, 19 saatlik yolcuğun ardından Florida'nın doğu kıyısında okyanusa iniş yaptı. Astronotlar, suya yapılan inişin ardından kurtarma tekneleri ile sudan çıkarıldı.

ABD, bu başarılı inişin ardından yıllar sonra yörüngeye astronot gönderip güvenle geri getirme kabiliyetine sahip olmuş oldu.

NASA astronotları Dünya’ya geri döndü
NASA astronotları Dünya’ya geri döndü
Rusya'nın 'Covid-19 aşısı hazır' iddiasına ABD'den yanıt
Rusya'nın 'Covid-19 aşısı hazır' iddiasına ABD'den yanıt
Uçakla tanker çarpıştı
Uçakla tanker çarpıştı
Vinç faciası! Çok sayıda kişi...
Vinç faciası! Çok sayıda kişi...
Çin'den gelen dev yük treni İzmit'e ulaştı
Çin'den gelen dev yük treni İzmit'e ulaştı
Covid-19 aşısı 15 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor
Covid-19 aşısı 15 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor
İngilizler İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye geliyor
İngilizler İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye geliyor
Mescid-i Aksa'da Ayasofya ve Türkiye detayı
Mescid-i Aksa'da Ayasofya ve Türkiye detayı
Çin'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış
Çin'de Kovid-19 vakalarında korkutan artış
Kral Abdülaziz'in sağlık durumunda flaş gelişme
Kral Abdülaziz'in sağlık durumunda flaş gelişme
Bolsonaro ailesinde ikinci Kovid-19 şoku
Bolsonaro ailesinde ikinci Kovid-19 şoku
İsrail'de iç savaş uyarısı
İsrail'de "iç savaş" uyarısı
Daha Fazla Video Göster