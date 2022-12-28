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SpaceX uzaya yeni Starlink uydusunu gönderdi! İnternet uydusu Florida’dan uzaya fırlatıldı

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Giriş: 28.12.2022 12:43
Güncelleme:28.12.2022 12:44
Elon Musk'ın sahibi olduüu ABD Merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yeni nesil internet uydularını Falcon 9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı. İşte o anlar...
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