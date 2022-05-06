06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Space X ekibi dünyaya döndü

Space X ekibi dünyaya döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2022 08:32
Space X Crew-3, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan astronotlar, dünyaya döndü. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan kapsül ABD'nin Florida açıklarına iniş yaptı.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan astronotlar 6 aylık görev sürelerini doldurdu.

Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan kapsül ABD'nin Florida açıklarına iniş yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyaya döndüler
Dünyaya döndüler
Rusya 9 Mayıs’ta ne yapacak?
Rusya 9 Mayıs'ta ne yapacak?
Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesi gerilimi!
Vatikan ve Rus Ortodoks Kilisesi gerilimi!
Son durumu A Haber’de anlattı
Son durumu A Haber'de anlattı
Kum fırtınası vurdu! Yüzlerce kişi...
Kum fırtınası vurdu! Yüzlerce kişi...
2 kişinin feci ölümü kamerada
2 kişinin feci ölümü kamerada
Kuzey Kore’den yine füze attı!
Kuzey Kore’den yine füze attı!
İrpin köprüsü müze olacak
İrpin köprüsü müze olacak
Savaşta yeni hedef enerji tesisleri!
Savaşta yeni hedef enerji tesisleri!
Köprüye füzeli saldırı
Köprüye füzeli saldırı
Rusya, köprüyü böyle vurdu
Rusya, köprüyü böyle vurdu
Twitter ücretli mi olacak?
Twitter ücretli mi olacak?
Daha Fazla Video Göster