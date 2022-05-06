06 Mayıs 2022, Cuma
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Space X ekibi dünyaya döndü
Space X Crew-3, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan astronotlar, dünyaya döndü. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan kapsül ABD'nin Florida açıklarına iniş yaptı.
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan astronotlar 6 aylık görev sürelerini doldurdu.
Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan kapsül ABD'nin Florida açıklarına iniş yaptı.