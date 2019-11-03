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03.11.2019
Son dakika: Tel Abyad'da Suriye Milli Ordusu askerleri ile YPG'li teröristler çatıştı O anlar kamerada |Video
Suriye'nin Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi. Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor. Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları anbean kameralara böyle yansıdı.
Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları anbean kameralara böyle yansıdı.
Tel Tamr kasabasında Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma görüntülendi.
Tel Tamr kasabasında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar sürüyor.
Kasabada SMO ile YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışma anları anbean kameralara böyle yansıdı.
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