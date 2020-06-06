Son dakika: Rusya'dan flaş koronavirüs kararı: Pazartesi günü itibariyle...

Son dakika haberi... Vaka sayısının 500 bine yaklaştığı Rusya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti. Ortalama günlük yeni vaka sayısının 8-10 bin arasında değiştiği ülkede flaş bir karar alındı ve pazartesi günü itibariyle karantinanın kademeli olarak kaldırılmaya başlanacağı bildirildi. Bu kararın en büyük nedenin ise 1 Temmuz tarihinde Rusya'da yapılması planlanan anayasa değişikliği oylaması öncesine kadar ülke genelinde karantina altında bölgenin kalmamasının planlanması olduğu ifade edildi. Rusya'da yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan canlı yayında aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının yayınladığı 5 Haziran Dünya Geneli Koronavirüs Verileri grafiğine göre Rusya, günlük 8.726 yeni vaka tespit edildi. 5 HAZİRAN CUMA KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Türkiye'de şu ana kadar 2.267.412 test yapılmış olup, 168.340 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 4.648 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 133.400 hasta iyileşmiştir.