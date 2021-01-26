- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Riyad'a füzeli saldırı girişimi
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişiminde bulunuldu. Suudi Arabistan hava savunma sistemi füzeyi imha etti. İşte görüntüler... Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişiminde bulunuldu. Suudi Arabistan hava savunma sistemi füzeyi imha etti. İşte görüntüler...