26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Riyad'a füzeli saldırı girişimi

Son dakika: Riyad'a füzeli saldırı girişimi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2021 14:28
Güncelleme:26.01.2021 14:30
Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişiminde bulunuldu. Suudi Arabistan hava savunma sistemi füzeyi imha etti. İşte görüntüler... Son dakika haberi... Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişiminde bulunuldu. Suudi Arabistan hava savunma sistemi füzeyi imha etti. İşte görüntüler...
Son dakika: Suudi Arabistanın başkenti Riyada füzeli saldırı girişimi! SON DAKİKA: SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞKENTİ RİYAD'A FÜZELİ SALDIRI GİRİŞİMİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Riyad'a füzeli saldırı girişimi
Riyad'a füzeli saldırı girişimi
Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi
Mutasyonlu virüs ilk kez görüntülendi
Hollanda yangın yeri!
Hollanda yangın yeri!
85 yaşındaki ninenin kayak keyfi
85 yaşındaki ninenin kayak keyfi
Dev baca 4 saniyede yerle bir oldu
Dev baca 4 saniyede yerle bir oldu
Hollanda'da kısıtlama protestosu!
Hollanda'da kısıtlama protestosu!
Bu nasıl şaka!
Bu nasıl şaka!
Londra’ya ilk kar yağdı
Londra’ya ilk kar yağdı
Kovid-19 test merkezi ateşe verildi!
Kovid-19 test merkezi ateşe verildi!
Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü
Brezilya’da futbolcuları taşıyan uçak düştü: 6 ölü
Kış geldi! Uykuları gelmedi
Kış geldi! Uykuları gelmedi
Onlardan hep korktuk ama...
Onlardan hep korktuk ama...
Daha Fazla Video Göster