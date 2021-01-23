Resmen açıklandı! Rusya'nın COVID-19 aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Rusya, dünyanın ilk tescillenen koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretilmesi için bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığını duyurdu. Üretim için gerekli olan teknoloji transferinin de başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan ilk resmi açıklamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.

Türkiye ve Rusya anlaştı. Sputnik V aşısı artık Türkiye'de de üretilecek.

Rusya doğrudan yatırım fonu, "Sputnik V" aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı.

İki ülke arasında üretim için de gerekli teknoloji transferi başladı.

Gelecekte üretimin daha da artırılması planlanırken, aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

Anlaşma Viscoran ilaç firması ile yapıldı.

Aynı grubun firmaları olan Terra ilaç ve Myfarma ilaç da üretim ve pazarlamada aktif rol oynayacak.

LAVROV AŞININ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, aşının Türkiye'de ortak olarak üretilmesi konusunda anlaştığını söylemişti.