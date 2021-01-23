23 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Resmen açıklandı! Rusya'nın COVID-19 aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

Resmen açıklandı! Rusya'nın COVID-19 aşısı Sputnik-V Türkiye'de üretilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2021 19:45
Güncelleme:23.01.2021 20:22
Rusya, dünyanın ilk tescillenen koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik-V'nin Türkiye'de üretilmesi için bir Türk ilaç şirketiyle anlaşma imzaladığını duyurdu. Üretim için gerekli olan teknoloji transferinin de başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili yapılan ilk resmi açıklamanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında anlattı.

Türkiye ve Rusya anlaştı. Sputnik V aşısı artık Türkiye'de de üretilecek.

Rusya doğrudan yatırım fonu, "Sputnik V" aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı.

İki ülke arasında üretim için de gerekli teknoloji transferi başladı.

Gelecekte üretimin daha da artırılması planlanırken, aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyatı yapılacak.

Anlaşma Viscoran ilaç firması ile yapıldı.
Aynı grubun firmaları olan Terra ilaç ve Myfarma ilaç da üretim ve pazarlamada aktif rol oynayacak.

LAVROV AŞININ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında, aşının Türkiye'de ortak olarak üretilmesi konusunda anlaştığını söylemişti.

Son dakika | Türkiye ile Rusya arasında aşı anlaşması imzalandı TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA AŞI ANLAŞMASI İMZALANDI
Dünya genelinde COVID-19 vaka sayılarında son durum ne? En çok ölümün yaşandığı 5 ülke DÜNYA GENELİNDE COVID-19 VAKA SAYILARINDA SON DURUM NE? EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI 5 ÜLKE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Resmen açıklandı! COVID-19 aşısı Türkiye'de üretilecek
Resmen açıklandı! COVID-19 aşısı Türkiye'de üretilecek
Isınmak isteyen fare köpeğin üzerinde dondu
Isınmak isteyen fare köpeğin üzerinde dondu
En çok ölümün yaşandığı 5 ülke!
En çok ölümün yaşandığı 5 ülke!
Rusya'da asker ve polis sokaklara indi!
Rusya'da asker ve polis sokaklara indi!
Rusya'da sokaklar karıştı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Rusya'da sokaklar karıştı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Hamaney’den Trump’a intikam mesajı
Hamaney’den Trump’a intikam mesajı
Tartışılan isim aşı oldu!
Tartışılan isim aşı oldu!
TikTok'ta 'meydan okuma' ölüm getirdi!
TikTok'ta 'meydan okuma' ölüm getirdi!
Biden'ın yemin töreninde şok! 200 civarında asker...
Biden'ın yemin töreninde şok! 200 civarında asker...
Koronavirüs aşıları tehlikede!
Koronavirüs aşıları tehlikede!
Saltanat sona eriyor! Türkiye'den flaş Google hamlesi
Saltanat sona eriyor! Türkiye'den flaş Google hamlesi
Daha Fazla Video Göster