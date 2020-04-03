Son dakika: Putin koronavirüs kararnamesini imzaladı! Yalan habere 150 bin dolar ceza |Video

Son dakika haberi... Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva, korona virüsü (corona virus) ile ilgili yalan haberler yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan Putin koronavirüs salgınıyla ilgili yalan haber yayanlara cezayı ön gören kararnameyi imzaladı. Yalan haber yayanların 15-20 bin dolar, haber sonrası ölüme sebebiyet olunması halinde 70 bin dolar ve aynı eylemin tekrarlanması durumunda ise cezanın 150 bin dolar ceza kesilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında Moskova'da aktardı.

Son dakika haberi... Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva, korona virüsü ile ilgili yalan haberler yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında Moskova'da aktardı.

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva geçtiğimiz 20 Mart'ta sosyal medya üzerinden görüntülü bir paylaşım yaparak korona virüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini iddia etti. Sendika Başkanı Vasilyeva'nın söz konusu iddiası hem ülkede hem de dünyada Rusya'nın korona virüsü ile ilgili mücadelesinde soru işaretlerine neden oldu. Doktorlara koruma ekipmanlarının verilmediğini ve yetkililerin korona virüsü kelimesini kullanmaya kaçındığını da öne süren Vasilyeva, gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, Twitter üzerinden gözaltılar ile ilgili açıklama yaparak, "Vasilyeva ve bazı sendika yöneticileri Novgorod bölgesinde 'yüksek hazırlık durumu' ihlal ettikleri gerekçesiyle tutanak düzenlenerek gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada, Vasilyeva ve bazı yöneticilerinin Novgorod Bölgesi Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı da hatırlatıldı. Gözaltına alınan sendika yöneticilerinin ifadelerinin alındığı ve gözaltında tutulmaya devam edildikleri ifade edildi.

PUTİN BÖLGE BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALDI



Rusya'da korona virüsü ile ilgili gerilim artarken bir hamle de Kremlin Sarayı'ndan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da korona virüsüne karşı etkisiz kalmaları nedeniyle Arkhangelsk ve Komi Cumhuriyeti valilerinin istifasını aldı. Komi Cumhuriyeti Başkanı Sergey Gaplikov görüntülü paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Gaplikov açıklamasında, kendisinin istifa ettiğini duyurdu. Arkhangelsk Bölge Başkanı Igor Orlov'un istifası da Putin tarafından kabul edildi. Putin, Orlov'dan boşalan koltuğa vekaleten Aleksandr Tsybulsky'yi atadı.

Öte yandan Rus basını, söz konusu istifaların Putin tarafından istendiğini iddia etti.

YALAN HABERE 150 BİN DOLAR CEZA

Putin koronavirüs salgınıyla ilgili yalan haber yayanlara cezayı ön gören kararnameyi imzaladı. Yalan haber yayanların 15-20 bin dolar, haber sonrası ölüme sebebiyet olunması halinde 70 bin dolar ve aynı eylemin tekrarlanması durumunda ise cezanın 150 bin dolar ceza kesilecek.