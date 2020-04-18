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Pentagon, Irak'taki DEAŞ sığınaklarının bombaladığı operasyonun görüntülerini paylaştı
ABD öncülüğündeki koalisyonun güçleri, Irak’taki DEAŞ sığınaklarını bombaladı. Operasyonda, 23 DEAŞ terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bildirildi. Pentagon, operasyonun görüntülerini paylaştı.
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