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16.02.2020
Son dakika: Münbiç'te SMO ile teröristler arasındaki çatışma anları kameraya yansıdı |Video
Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı. Çatışma anları ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.
Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor.
SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.
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