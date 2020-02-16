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16.02.2020

Son dakika: Münbiç'te SMO ile teröristler arasındaki çatışma anları kameraya yansıdı |Video

Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı. Çatışma anları ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor.

SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

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