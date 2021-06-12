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Videolar Dünya Videoları Son dakika! Maskelerden ne zaman kurtulacağız? DSÖ Sözcüsü A Haber'e konuştu |Video

Son dakika! Maskelerden ne zaman kurtulacağız? DSÖ Sözcüsü A Haber'e konuştu |Video

A Haber
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Giriş: 12.06.2021 19:35
Dünyanın bir kısmında aşılama programları hızla ilerlerken, bir kısmında halen daha öncelikli gruplar bile aşılanamadı. Peki Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik pandemiyi nasıl etkiliyor? Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasarevic, A Haber'e konuştu. Maskeleri ne zaman çıkaracağız? Hindistan'da yaşanan mutasyon salgının seyrini olumsuz yönde etkiler mi? Jasarevıc, tüm bu sorulara yanıt verdi. Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...
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