Son dakika! Maskelerden ne zaman kurtulacağız? DSÖ Sözcüsü A Haber'e konuştu |Video

Dünyanın bir kısmında aşılama programları hızla ilerlerken, bir kısmında halen daha öncelikli gruplar bile aşılanamadı. Peki Kovid-19 aşılarına erişimdeki eşitsizlik pandemiyi nasıl etkiliyor? Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasarevic, A Haber'e konuştu. Maskeleri ne zaman çıkaracağız? Hindistan'da yaşanan mutasyon salgının seyrini olumsuz yönde etkiler mi? Jasarevıc, tüm bu sorulara yanıt verdi. Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...