19 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Libya ordusundan darbeci Hafter'e yeni şok! İki beldeyi daha ele geçirdiler | Video

Son dakika: Libya ordusundan darbeci Hafter'e yeni şok! İki beldeyi daha ele geçirdiler | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2020 12:15
Güncelleme:19.05.2020 12:25
Son dakika haberine göre; Libya ordusu, Vatiyye Askeri Üssü'nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı. Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolünü yeniden sağladığını belirtti.

Açıklamada, ordu birliklerinin, halk tarafından sevinçle karşılandığı ifade edildi.

Libya'daki yerel basın, ordunun Bedr'de denetimi sağladığını aktarırken, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

Bedr ve Tici beldeleri, Libya ordusunun dün milislerden arındırdığı, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nün yaklaşık 60 kilometre güneyinde yer alıyor.

Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
Libya ordusundan Hafter'e yeni şok!
Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
Libya Hafter'in harp sistemini vurdu
Trump çareyi Müslüman doktorda buldu
Trump çareyi Müslüman doktorda buldu
Rusya’da tüyler ürperten görüntü
Rusya’da tüyler ürperten görüntü
Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
Baykar Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyor!
İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi | Video
İran’da şoke eden görüntü! Böyle tören görülmedi | Video
İtalya'da normalleşmede 3’üncü aşama!
İtalya'da normalleşmede 3’üncü aşama!
UMH birlikleri görüntüleri paylaştı
UMH birlikleri görüntüleri paylaştı
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait uçak düştü
Savaş uçağı düştü! Pilot son anda...
Savaş uçağı düştü! Pilot son anda...
İngiltere'de sıra dışı koronavirüs araştırması
İngiltere'de sıra dışı koronavirüs araştırması
ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar kamerada...
ABD'de savaş uçağı düştü! O anlar kamerada...
Daha Fazla Video Göster