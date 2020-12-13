Son dakika haberler... Dünya, Rusya'nın Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu tartışırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus yetkililer, Sputnik-V aşısının virüse karşı en az 2 yıl koruma sağladığını ileri sürdü.

Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V, 2 yıl boyunca koruma sağlayabilir mi?

Aşı çalışmalarının yürütüldüğü Gamaleya Araştırma Merkezinden gelen açıklama gözleri bir kez daha Rusya'ya çevirdi.

Araştırma merkezinin başkanı, Sputnik-V aşısının virüse karşı 2 yıl koruma sağladığını iddia etti.

Avrupa'da aşılanmaya başlanan BioNTech aşısının 4-5 ay koruma sağladığını anlattı.

"Bizim aşımız en az 2 yıl virüse karşı koruyor" dedı.

Rus yetkili, Sputnik aşısının güvenliği ve etkinliğine dair kanıtlar olduğuna da dikkat çekti.