13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Kovid-19’un kökünü kazıyacak! Rus bilim insanlarından flaş iddia

Kovid-19’un kökünü kazıyacak! Rus bilim insanlarından flaş iddia

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2020 21:59
Güncelleme:13.12.2020 22:19
Son dakika haberler... Dünya, Rusya'nın Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu tartışırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus yetkililer, Sputnik-V aşısının virüse karşı en az 2 yıl koruma sağladığını ileri sürdü.

Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V, 2 yıl boyunca koruma sağlayabilir mi?

Aşı çalışmalarının yürütüldüğü Gamaleya Araştırma Merkezinden gelen açıklama gözleri bir kez daha Rusya'ya çevirdi.

Araştırma merkezinin başkanı, Sputnik-V aşısının virüse karşı 2 yıl koruma sağladığını iddia etti.

Avrupa'da aşılanmaya başlanan BioNTech aşısının 4-5 ay koruma sağladığını anlattı.

"Bizim aşımız en az 2 yıl virüse karşı koruyor" dedı.

Rus yetkili, Sputnik aşısının güvenliği ve etkinliğine dair kanıtlar olduğuna da dikkat çekti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kovid-19’un kökünü kazıyacak!
Kovid-19’un kökünü kazıyacak!
Kaplan eğitmene saldırdı! Dehşet anı...
Kaplan eğitmene saldırdı! Dehşet anı...
Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı
Pfizer/BioNTech aşısı yola çıktı
Neye uğradıklarını şaşırdılar
Neye uğradıklarını şaşırdılar
Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki!
Alman siyasetçiden İslamofobik tutuma tepki!
Yunan insanlık dışı muamelede seviye atlıyor
Yunan insanlık dışı muamelede seviye atlıyor
Bir sonraki kare dünyanın dilinde! Tıkla izle
Bir sonraki kare dünyanın dilinde! Tıkla izle
Rusya'dan çok konuşulacak tatbikat! İşte o anlar
Rusya'dan çok konuşulacak tatbikat! İşte o anlar
Defalarca denedi! Sosyal medyayı salladı
Defalarca denedi! Sosyal medyayı salladı
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
Aniden hücum ettiler! Korku dolu...
Aniden hücum ettiler! Korku dolu...
Yemin metnini okuyamadı hayatının şokunu yaşadı!
Yemin metnini okuyamadı hayatının şokunu yaşadı!
Daha Fazla Video Göster