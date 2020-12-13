- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Kovid-19’un kökünü kazıyacak! Rus bilim insanlarından flaş iddia
Son dakika haberler... Dünya, Rusya'nın Kovid-19 aşısının ne kadar etkili olduğunu tartışırken dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus yetkililer, Sputnik-V aşısının virüse karşı en az 2 yıl koruma sağladığını ileri sürdü.
Rusya'nın Kovid-19 aşısı Sputnik V, 2 yıl boyunca koruma sağlayabilir mi?
Aşı çalışmalarının yürütüldüğü Gamaleya Araştırma Merkezinden gelen açıklama gözleri bir kez daha Rusya'ya çevirdi.
Araştırma merkezinin başkanı, Sputnik-V aşısının virüse karşı 2 yıl koruma sağladığını iddia etti.
Avrupa'da aşılanmaya başlanan BioNTech aşısının 4-5 ay koruma sağladığını anlattı.
"Bizim aşımız en az 2 yıl virüse karşı koruyor" dedı.
Rus yetkili, Sputnik aşısının güvenliği ve etkinliğine dair kanıtlar olduğuna da dikkat çekti.