14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Koronavirüsün durma noktasına geldiği Çin'den korkutan gelişme |Video

Son dakika: Koronavirüsün durma noktasına geldiği Çin'den korkutan gelişme |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.06.2020 12:58
Güncelleme:14.06.2020 12:58
Kovid-19 salgının durma noktasına geldi Çin'de, ülke genelinde endişeye neden olan bir gelişme yaşandı. Aylardır nadir yeni vaka tespit edilen ülkede, son 2 ayın en yüksek günlük bilançosu açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 57 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu, 89 vakanın saptandığı 14 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülke içi kaynaklı vakaların 36'sı başkent Pekin'de ve diğer 2'si Liaoning eyaletinde kaydedilirken, Guangdong eyaletinde 17, Şanghay ve Çongçing kentinde birer yurt dışı kaynaklı vaka görüldü.

Sağlık Komisyonu ayrıca, Kovid-19 nedeniyle can kaybının olmadığı bilgisi paylaştı.

Bu arada Pekin'de salgının tekrar ortaya çıkmasında bağlantılı ve vaka sayısının yeniden artmasına neden olan tarım ürünleri pazarının kapatılması sonrası yapılan testlerde dün 46 kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Saptanan vakalar sonrası pazar civarındaki 11 yerleşim alanın sokağa çıkma uygulaması, spor alanlarında faaliyetlerin askıya alınması ve 9 okulda eğitime ara verilmesi gibi çeşitli tedbirler alındığı açıklanmıştı.

Toplam vaka sayısının 83 bin 132'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak:AA

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Çin'den korkutan gelişme
Çin'den korkutan gelişme
Karantinaya girdi! Kentin en ağırı oldu
Karantinaya girdi! Kentin en ağırı oldu
Sudanlı gençleri Hafter için savaşmaya gönderiyor
Sudanlı gençleri Hafter için savaşmaya gönderiyor
ABD'de aşıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor...
ABD'de aşıyla ilgili flaş gelişme! Başlıyor...
Uslanmıyorlar! Bu görüntü Çin'den
Uslanmıyorlar! Bu görüntü Çin'den
Yürekleri ısıtan görüntü
Yürekleri ısıtan görüntü
Sokak ortasında polisi yere yatırıp darp ettiler
Sokak ortasında polisi yere yatırıp darp ettiler
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
Uçak motosiklet test sürüşünde feci kaza
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
ABD’de yine aynı olay! Kaldırımda yürümedi diye…
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Sel suları 4 katlı binayı böyle yıktı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Osmanlı'ya dil uzatınca sokaklar karıştı
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Ermeni sunucu Türkiye'ye hakaret edince Lübnanlılar sokaklara döküldü: Türk bayraklarıyla protesto ettiler
Daha Fazla Video Göster