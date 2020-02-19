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19.02.2020
Son dakika: Koronavirüs İran'a sıçradı! Video
Son dakika haberine göre; Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı.
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