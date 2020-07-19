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Son dakika: Köpekler koronavirüse (Covid-19) hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

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Giriş: 19.07.2020 17:19
Güncelleme:19.07.2020 17:21
Son dakika haberi... Alman ordusu yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitmeye başladı. Projenin test aşamasının tamamlanmasına az bir süre kaldığı ve 3 hafta sonra uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

Almanya silahlı kuvvetleri Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi (TiHo) ve Ulmen Vulkaneifel'deki eğitim merkezinde yürütülen ortak projeyle virüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpeklere eğitim verilmeye başlandı.Silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, köpeklerin uyuşturucu ve kokunun moleküller bileşiminden hastalıkları algılayabilme yeteneklerinden yola çıkılarak projeye başlandığı ifade edildi.

Son dakika: Köpekler koronavirüse Covid-19 hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek SON DAKİKA: KÖPEKLER KORONAVİRÜSE (COVİD-19) HAZIRLANIYOR! 3 HAFTA SONRA DEVREYE GİRECEK

ÜÇ HAFTA SONRA DEVREYE GİRECEK

Hannover Askeri merkezinden edinilen bilgiye göre çalışmanın ilerki haftalarda sonuca varılmasının beklendiği bildirildi. Köpeklerin kanser, şeker, prostat gibi hastaların bulunmasında da kullanıldığı ifade edilerek henüz laboratuvar aşamasında olan çalışmanın iki üç hafta sonra test uygulamasına geçileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Orduda görevli 10 köpek üzerinde yapılan deney ve araştırmalarda şu ana kadar koronavirüs taşıyanların tespitinde yüzde 80 başarı kaydedildiği de açıklandı. Öte yandan Hannover Üniversitesi'nden Paula Jendrny Alman basınına yaptığı açıklamada, köpeklerin, kişilerden alınan tükürük örneklerine tepki göstererek tespit edeceklerini belirtti.

Umut Akdemir isimli Türk vatandaşı ise, projeye ilişkin olarak "Köpekler zaten birçok noktada kullanılıyor. Uyuşturucu bulmada; mesela Türkiye'de gördük depremlerde insanları çıkarıyorlar. Yani güzel bir uygulama bence. Böyle köpeği olan biri olarak sevindim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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