17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları SON DAKİKA! Kiev'de görülmedik alev ve duman | A Haber ekibi görüntüledi

SON DAKİKA! Kiev'de görülmedik alev ve duman | A Haber ekibi görüntüledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 19:45
Güncelleme:17.03.2022 20:02
Rus işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’den korkutan bir haber geldi. İrpin’e yakın noktada bir depoda büyük bir yangın çıktı. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu canlı yayında o anları anlattı. Kavasoğlu, savaşın 22. gününde gerçekleşen olayın saldırı veya sabotaj olabileceğini ve dumanlarım Kiev’in tüm çevresini kapladığını bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiev’de görülmedik alev ve duman
Kiev'de görülmedik alev ve duman
Savaşın konserinde konser!
Savaşın konserinde konser!
Onlarca bebek sahipsiz kaldı
Onlarca bebek sahipsiz kaldı
AK Parti il başkanlarıyla buluşma
AK Parti il başkanlarıyla buluşma
Harkiv’de bombala pazara isabet etti 3 ölü
Harkiv'de bombala pazara isabet etti 3 ölü
Canlı yayında siren sesleri
Canlı yayında siren sesleri
Zelenskiy Bundestag’a hitap etti
Zelenskiy Bundestag’a hitap etti
“Putin’i uzaya gönderin” kampanyası
“Putin’i uzaya gönderin” kampanyası
Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8. yılı!
Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8. yılı!
İsveç modeli ne demek?
İsveç modeli ne demek?
Bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı
Bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Daha Fazla Video Göster