SON DAKİKA! Kiev'de görülmedik alev ve duman | A Haber ekibi görüntüledi

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’den korkutan bir haber geldi. İrpin’e yakın noktada bir depoda büyük bir yangın çıktı. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu canlı yayında o anları anlattı. Kavasoğlu, savaşın 22. gününde gerçekleşen olayın saldırı veya sabotaj olabileceğini ve dumanlarım Kiev’in tüm çevresini kapladığını bildirdi.

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