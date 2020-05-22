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Videolar Dünya Videoları Son dakika: Katliam gibi kaza: 43 ölü, 31 yaralı |Video

Son dakika: Katliam gibi kaza: 43 ölü, 31 yaralı |Video

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Giriş: 22.05.2020 10:58
Güncelleme:22.05.2020 10:59
Son dakika haberi... Sudan'ın kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, ülkenin kuzey Darfur eyaletindeki Şangil Tobay bölgesinde onlarca vatandaşı taşıyan araç ile tır çarpıştı. Kazada 43 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Yaralıların el-Faşir hastanesine kaldırıldığı ve bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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