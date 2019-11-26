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26.11.2019

Son dakika: İşte deprem anı! Kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi: Arnavutluk’ta yaşanan 6,4 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği açıklandı.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Tiran'ın 30 kilometre kuzeybatısında sabaha karşı meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle bilançonun arttığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, 5 cesedin daha enkaz altından çıkarılmasının ardından ölü sayısının 14'e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, yaralı sayısının ise en az 600'e yükseldiğini ve bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu duyurdu.


Yaklaşık 400 asker depremin vurduğu iki farklı bölgede siviller için sığınakların oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor.

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