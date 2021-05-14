İsrail güçlerinden canlı yayında insanlık dışı görüntüler | Ellerindeki silahlarla...

Son dakika haberi... İşgalci İsrail polisi kameralar önünde evlere baskın yaptı. Eli silahlı işgal güçleri Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli aileler evlerinini kapıları kırarak tahliye etti. Direnenler şiddet uygulanarak gözaltına alındı. İşte canlı yayındaki insanlık dışı o görüntüler...

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