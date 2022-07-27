27 Temmuz 2022, Çarşamba
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SON DAKİKA! Irak’ta Mukteda Es-Sadr taraftarları Meclis'i bastı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi mensubu bir grup, beton bariyerleri aşarak Meclis binasına girdi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de göstericilere seslenerek "kamu ve özel mallara zarar vermemelerini ve Yeşil Bölge'den derhal çekilmelerini" istedi.