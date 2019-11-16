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16.11.2019

Son dakika: Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan’ın Goa eyaletinde MiG-29K model bir savaş uçağı, eğitim uçuşu esnasında düştü. Hindistan'da pilot M. Sheokhand ve binbaşı Deepak Yadav'ın kontrolünde eğitim uçuşuna çıkan MiG-29K savaş uçağı kalkıştan bir süre sonra Goa'da düştü. Her ikisinin de durumlarının iyi olduğu açıklandı. MiG-29 savaş uçağının Goa kıyılarında uçarken, bir kuşun uçağın sağ motoruna çarpması sonucu alev aldığı aktarıldı. Uçak maddi hasar görürken, uçağın içerisindekiler kurtuldu.

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