Son dakika haberi: Oscar 2020 ödülleri sahibini buldu! Video
Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) törenine Güney Kore yapımı Parazit damgasını vurdu. Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Parazit, önce En İyi Uluslararası Film ve En İyi Yönetmen Ödülleri'ni aldı. Ardından da geceyi En İyi Film Ödülü'nü alarak kapattı. Herkesin Sam Mendes'in 1917 adlı filmini favori gösterdiği film ve yönetmen ödüllerini Parazit'in alması da gecenin sürprizi olarak tarihe geçti.
Törende ilk olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü açıklandı. Sonuç kimseyi şaşırtmadı bu yılın önemli ödüllerinde olduğu gibi Brad Pitt Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bu, 56 yaşındaki Brad Pitt'in ilk Oscar ödülü.
En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü de kimseyi şaşırtmadı. Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern heykelciği evine götürdü. Dern için bu törenin bambaşka bir anlamı var. Usta oyuncu Oscar ödüllerinin kırmızı halısına ilk kez 45 yıl önce adaylar arasında yer alan annesi Diane Ladd'in yanında 8 yaşında bir küçük kız olarak adım atmıştı. Oyuncu Ladd ile yönetmen Bruce Dern'ün kızı olan Laura Dern yıllar sonra 52 yaşında bir kadın olarak Oscar törenindeydi. Bu kez ona annesi Diane Ladd ve iki çocuğu eşlik etti. Dern ödül kazandığı açıklandığında da annesine sarılarak sevincini paylaştı.
İşte 2020 Oscar ödülünü kazanan isimler:
En iyi film: Parazit
En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)
En iyi kadın oyuncu: Renee Zellweger (Judy)
En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix (Joker)
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)
En iyi uluslararası film: Parazit
En iyi görüntü yönetmeni: 1917
En iyi animasyon: Toy Story 4
En iyi kısa animasyon: Hair Love
En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)
En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)
En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors' Window
En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)
En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)
En iyi belgesel: American Factory
En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl
En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari
En iyi ses miksajı: 1917
En iyi kurgu: Ford vs Ferrari
En iyi görsel efekt: 1917
En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell
En iyi orijinal film müziği: Joker
En iyi özgün şarkı: Rocketman
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