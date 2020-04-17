17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları OHAL sonrası ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

OHAL sonrası ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya’da bir perakende mağazasında maske  izdihamı yaşandı.O anlar amatör kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı. ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı. Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japon hükümeti Perşembe günü, koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısının artması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyükşehirde bir ay süreyle ilan edilen OHAL'in ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Japonya genelinde Corona Virüs nedeniyle OHAL ilan edildi SON DAKİKA: JAPONYA GENELİNDE CORONA VİRÜS NEDENİYLE OHAL İLAN EDİLDİ
Japonya ve İzlandadaki koronavirüs testlerinin sonuçları olay oldu JAPONYA VE İZLANDA'DAKİ KORONAVİRÜS TESTLERİNİN SONUÇLARI OLAY OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İnanılmaz görüntü! Trafikte uçak var
İnanılmaz görüntü! Trafikte uçak var
OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü!
OHAL sonrası ortalık savaş alanına döndü!
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
Rusya'da vaka sayısında rekor artış!
ABD'de 30 bin dolara defin ücreti isyanı
ABD'de "30 bin dolara defin ücreti" isyanı
Ürküten iddia: ABD finanse etti Çin üretti
Ürküten iddia: ABD finanse etti Çin üretti
Libya BAE'ye ait İHA'yı düşürdü
Libya BAE'ye ait İHA'yı düşürdü
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar
Kardeşini Kovid-19'dan kaybeden ABD'li kadın konuştu: Dünyaya yalan söylüyorlar
ABD'de büyük çöküş: 4.931 kişi virüsten öldü
ABD'de büyük çöküş: 4.931 kişi virüsten öldü
ABD'de isyan silahını alan sokağa çıktı
ABD'de "isyan" silahını alan sokağa çıktı
Yaklaşık 60 araç birbirine girdi
Yaklaşık 60 araç birbirine girdi
Avrupa'da ikinci dalga uyarısı
Avrupa'da ikinci dalga uyarısı
İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
İngiltere'den Türkiye'ye yardım teşekkürü
Daha Fazla Video Göster