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Son dakika: Japonya genelinde Corona Virüs nedeniyle OHAL ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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JAPONYA'DA FLAŞ KORONA ÖNLEMİ!

Son dakika haberine göre ’da yeni tip (Kovid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede vaka sayısı 9 bin 800, ölü sayısı ise 195 oldu.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800'e, ölü sayısı 195'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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