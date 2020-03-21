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İtalya koronavirüsten ölümlerin istatistiklerini yayınladı! İşte koronavirüsün en çok etkilediği yaş aralıkları

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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İTALYA KORONAVİRÜSTEN ÖLÜMLERİN İSTATİSTİKLERİNİ YAYINLADI!

Son dakika haberine göre, İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), 'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan 'da, Ulusal Sağlık Servisi, hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine dair rapor yayınladı.

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