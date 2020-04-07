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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de corona virüsten (Covid-19) son 24 saatte 1339 kişi öldü | 7 Nisan 2020 ABD koronavirüs son durum...

Son dakika: ABD'de corona virüsten (Covid-19) son 24 saatte 1339 kişi öldü | 7 Nisan 2020 ABD koronavirüs son durum...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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ABD'DE KORKUNÇ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Son dakika haberi... 'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.

'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.

Detaylar geliyor...
Trump arkasına alıp konuşmuştu! New York’a gönderilen USNS Comfort mürettebatında corona virüs çıktı TRUMP ARKASINA ALIP KONUŞMUŞTU! NEW YORK’A GÖNDERİLEN USNS COMFORT MÜRETTEBATINDA CORONA VİRÜS ÇIKTI
Trump arkasına alıp konuşmuştu! New York’a gönderilen USNS Comfort mürettebatında corona virüs çıktı

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