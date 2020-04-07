Son dakika: ABD'de corona virüsten (Covid-19) son 24 saatte 1339 kişi öldü | 7 Nisan 2020 ABD koronavirüs son durum...
Son dakika haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993'e yükseldi.
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TRUMP ARKASINA ALIP KONUŞMUŞTU! NEW YORK’A GÖNDERİLEN USNS COMFORT MÜRETTEBATINDA CORONA VİRÜS ÇIKTI
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