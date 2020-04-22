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22.04.2020

Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor |Video

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da koronavirüsü fırsat bilen penguenler sokaklarda cirit attı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle boş kalan sokaklardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu kez Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da koronavirüsü fırsat bilen penguenler sokaklarda cirit attı.

O ANLAR KAMERADA
Kuşları koruma vakfından bir korucunun Simon's Town kasabası sokaklarında çektiği görüntüde üç 'eşek pengueni' kaldırımda dolaşırken görülüyor. Görüntülerde penguenler boş kalan sokaklarda yürüyüp kaldırıma zıplıyor.

Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor KORONAVİRÜS NEDENİYLE BOŞALAN SOKAKLARDA PENGUENLER GEZİYOR

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