İtalya sokaklarında ilginç görüntü! Koronavirüsten korunmak için dinazor kostümüyle çöp atmaya gitti |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs İtalya'da kısa sürede tüm ülkeyi etkileyerek alarma geçirdi. İtalya vatandaşları virüsten korunmak için farklı yöntemlere de başvuruyor. Karantina altındaki İtalya sokaklarında ilginç bir görüntü kaydedildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bir kişi koronavirüsten korunmak için dinazor kostümüyle çöp atmaya gitti. İşte o ilginç anlar...