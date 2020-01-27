27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.01.2020

Son dakika haberi: İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi. Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi
İran'da yolcu uçağı şehir merkezine indi
Fransa'da silahlı saldırı
Fransa'da silahlı saldırı
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Hafter yerleşim bölgelerine saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Pakistan 290 kilometre menzilli füzenin fitilini ateşledi
Pakistan 290 kilometre menzilli füzenin fitilini ateşledi
Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı
Irak'ta ABD karşıtı gösteriler başladı
Prens Charles'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok!
Prens Charles'dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok!
Macron ile İsrail polisi arasında gergin anlar
Macron ile İsrail polisi arasında gergin anlar
Trump, Barzani'yi terörist elebaşısı ile karıştırdı
Trump, Barzani'yi terörist elebaşısı ile karıştırdı
'Kara ölüm' Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı!
'Kara ölüm' Avrupa'da büyük yıkıma yol açtı!
Uçağın içi bir anda dumanla doldu
Uçağın içi bir anda dumanla doldu
Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm
Uçakta alkollü yolcuya 'bantlı' çözüm
Daha Fazla Video Göster