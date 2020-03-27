Hindistan'da sokağa çıkana dayak! |Video

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüsle mücadele kapsamında 21 günlük bir sokağa çıkma yasağı alındığını açıklamıştı. Alınan resmi kararın ardından sokağa çıkanlar Hindistan polisi tarafından şiddete maruz kaldı. Hindistan polisi, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkanlara demir çubuklarla müdahale etti. İşte Hint polisinin yasağı dinlemeyenleri dövdüğü o anlar...