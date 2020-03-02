Filipinler'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar! Onlarca kişi rehin alındı |Video

Filipinler'de silahlı bir saldırganın alışveriş merkezinde 30 kişiyi rehin aldığı ve bir kişinin yaralandığı belirtildi. Özel timin 100'den fazla mağazanın bulunduğu 4 katlı alışveriş merkezini kuşattığı ve AVM'deki müşterilerin tahliye edildiği öğrenildi.