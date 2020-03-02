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02.03.2020
Filipinler'de alışveriş merkezinde korku dolu anlar! Onlarca kişi rehin alındı |Video
Filipinler'de silahlı bir saldırganın alışveriş merkezinde 30 kişiyi rehin aldığı ve bir kişinin yaralandığı belirtildi. Özel timin 100'den fazla mağazanın bulunduğu 4 katlı alışveriş merkezini kuşattığı ve AVM'deki müşterilerin tahliye edildiği öğrenildi.
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