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09.04.2020

Feribotta koronavirüs paniği! Duyan denize atladı |Video

Endonezya'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüsü (Covid-19) tespit edilmesinin duyurulmasıyla paniğe kapılan yolcular korkudan denize atladı.

Endonezya'nın Maumere şehrine giden feribotun bazı çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Limana yanaşmasına izin verilmeyen feribotta bulunan bazı yolcular ise paniğe kapılarak denize atladı.

255 yolculu feribotta korkudan panikleyen bazı yolcular denize atlarken bazıları ise çığlık atmaya başladı. Denize atlayan yolcular yara almadan kurtulurken feribotun limana yanaştırılmasına izin verildi. Yetkiler tüm yolcuları karantinaya alırken feribotta bulunan yolcu ve mürettebat koronavirüs testinden geçirildi.

Endonezya'da hali hazırda korona virüs nedeniyle 240 ölü ve 2 bin 956 vaka bulunuyor.

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